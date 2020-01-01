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Какая стильная: Лорак поразила нарядом с голым животом

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Артистка выставила кадр яркой фотосессии в брючном костюме с топом .

Какая стильная: Лорак поразила нарядом с голым животом
Какая стильная: Лорак поразила нарядом с голым животом
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, в последнее время постоянно становится объектом обсуждения в Сети из-за того, что... очень молодо выглядит. Так, 41-летнюю артистку подозревают в многочисленных пластиках и бьюти-процедурах - причем публику не способны разубедить никакие аргументы “против“.

Да и новые фото Лорак подливают масла в огонь - чем старше становится артистка, тем свежее она выглядит. Естественно, пользуясь таким качеством, Лорак подчеркивает красоту эпатажными нарядами. Так, на новом фото, которое певица выставила в Инстаграм, она позирует в стильном брючном костюме, под который надет кроп-топ. Наряд полностью оголил пресс Лорак и подчеркнул ее пышную грудь. Поза артистки и распущенные длинные волосы делают образ певицы еще более сексуальным. 

Шик 😍🔥 @anilorak 🤤❤, - подписала фото Лорак.

скриншот

Подписчики артистки похвалили фото и отметили, что Каролина на нем выглядит очень стильно.

Ранее мы писали. что Ани Лорак стала выглядеть очень молодо на новых фото.

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Теги: Ани Лорак, наряды звезд, наряды ани Лорак
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Источник: ivona.bigmir.net

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