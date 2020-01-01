Что читают украинские звезды: Алина Гросу назвала ТОП-5 любимых книг

Певица Алина Гросу опубликовала список любимых книг.

Популярная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу часто делится с подписчиками яркими снимками и интересными фактами о себе.

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Так, на этот раз на своей странице в Instagram знаменитость решила рассказать о своих предпочтениях в литературе. Артистка составила ТОП-5 любимых книг.

“Ребят, решила сделать пост о книгах, которые больше всего вдохновляли меня в последнее время. Мой топ - 5 :) Листайте карусель - смотрите)“, - написала Гросу.

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Так, в рейтинг Алины вошли такие книги, как “Цветы для Элджернона“ Дэниела Киза, “Игры, в которые играют люди“ Эрика Берна, “Трансерфинг реальности“ Вадима Зеланда, “Заводной апельсин“ Энтони Берджесса и “Библия актерского мастерства“.

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Ранее сообщалось, что Гросу, Цибульская, Зибров и группа “ТІК“ отпразднуют Масленицу вместе с киевлянами.

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