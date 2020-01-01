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Откровенно но не пошло: Кароль засветилась в пикантном наряде

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Тренер "Голоса страны" продемонстрировала стильный look в платье с открытым животом.

Откровенно но не пошло: Кароль засветилась в пикантном наряде
Откровенно но не пошло: Кароль засветилась в пикантном наряде
instagram.com/tina_karol

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Тренер талант-шоу “Голос страны“, популярная певица Тина Кароль по праву считается иконой стиля. Каждый новый образ артистки выверен до мелочей и идеально подобран ко внешности и фигуре певицы. Не стало исключением и весьма пикантное платье в черно-белую полоску, полностью обнажившее пресс Кароль и подчеркнувшее ее пышную грудь очень глубоким декольте. У платья длинные рукава и юбка в пол.

Снимок Тины в пикантном наряде появился на странице фан-клуба артистки в Инстаграм. Игривый образ усиливает загадочный взгляд Тины, что называется, с огоньком. При всей пикантности наряда и образа - он выглядит совершенно не вульгарно, и ничуть не пошло. 

С добрым утром, друзья! Хорошего всем настроения и удачной недели! - написали под фото.

скриншот

Ранее мы писали, что Тина Кароль снялась в одних перчатках.

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Теги: Тина Кароль, наряды звезд, откровенные наряды
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Источник: IVONA bigmir)net

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