Тренер "Голоса страны" продемонстрировала стильный look в платье с открытым животом.

Откровенно но не пошло: Кароль засветилась в пикантном наряде instagram.com/tina_karol

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Тренер талант-шоу “Голос страны“, популярная певица Тина Кароль по праву считается иконой стиля. Каждый новый образ артистки выверен до мелочей и идеально подобран ко внешности и фигуре певицы. Не стало исключением и весьма пикантное платье в черно-белую полоску, полностью обнажившее пресс Кароль и подчеркнувшее ее пышную грудь очень глубоким декольте. У платья длинные рукава и юбка в пол.

Снимок Тины в пикантном наряде появился на странице фан-клуба артистки в Инстаграм. Игривый образ усиливает загадочный взгляд Тины, что называется, с огоньком. При всей пикантности наряда и образа - он выглядит совершенно не вульгарно, и ничуть не пошло.

С добрым утром, друзья! Хорошего всем настроения и удачной недели! - написали под фото.

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Ранее мы писали, что Тина Кароль снялась в одних перчатках.

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