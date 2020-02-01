Звезда позировала в прозрачном пеньюаре с любимым .

Дженна Дьюэнн показала откровенную фотосессию на последнем месяце беременности instagram.com/jennadewan

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Американская актриса и танцовщица 39-летняя Дженна Дьюэнн, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, снялась в откровенной но очень нежной фотосессии. В объективе фотографа Элизабет Мессины, красотка предстала в прозрачных нарядах, украшенных дорогим кружевом.

Кадрами фотосета актриса поделилась в Инстаграм.

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На некоторых фото она позирует с отцом будущего ребенка 44-летним актером Стивом Кази.

Моя любовь, мой подарок. Я самая счастливая девочка, - подписала фото с любимым актриса.

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Напомним, что первым супругом Дженны был актер 39-летний Ченнинг Татум, в браке с ним звезда родила дочку Эверли. Сейчас Ченнинг судится с экс-женой за опеку над 6-летней дочкой. Стив, как отмечают инсайдеры, прекрасно ладит с Эверли. Будущий ребенок станет для Стива Кази первым.

Ранее мы писали, что модель Эшли Грэм снялась в откровенных образах на последних месяцах беременности.

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