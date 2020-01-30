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В откровенном белье: Ратаковски показала горячую фотосессию в стрингах

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Супермодель снялась в белье собственного бренда .

В откровенном белье: Ратаковски показала горячую фотосессию в стрингах
В откровенном белье: Ратаковски показала горячую фотосессию в стрингах
instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратковски, которая с недавнего времени выступает дизайнером белья и купальников, горячо прорекламировала новую коллекцию своего бренда. В Инстаграм Эмили добавила несколько фото и видео, на которых позирует в прозрачном бельевом комплекте. 

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Так, рекламируя свой откровенный бельевой комплект, Эмили, которая никогда не отличалась особой стеснительностью, во всей красе  демонстрирует пышные ягодицы в стрингах, а через тонкую сетку бюстгальтера почти полностью просвечивается грудь девушки.

Фото и видео собрали в Сети набрали около 10 млн. лайков. 

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски в бикини сходила в продмаг.

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Теги: откровенные фото, белье, Эмили Ратаковски
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Источник: IVONA bigmir)net

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