Подписчики решили, что участница "Время и стекло" беременна .

"Его лицо, когда он узнал": Дорофеева и Дантес заинтриговали новыми фото instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес заинтриговали Сеть новым фото. В Инстаграм пара выставила несколько снимков, на которых позируют, сидя за столиком в кафе. В кадре Надя умиротворенно улыбается, а Владимир позирует с нахмуренным лицом.

Его лицо, когда он узнал, что у тебя первый день 🤓, - написала Дорофеева.

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Подписчики обыграли шутку Нади, но переиначили ее на свой манер:

Первый день беременности 😂❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Позитив из "Время и стекло" похвастался новым имиджем.

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