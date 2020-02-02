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"Его лицо, когда он узнал": Дорофеева и Дантес заинтриговали новыми фото

Комментариев: 2
Подписчики решили, что участница "Время и стекло" беременна .

"Его лицо, когда он узнал": Дорофеева и Дантес заинтриговали новыми фото
instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес заинтриговали Сеть новым фото. В Инстаграм пара выставила несколько снимков, на которых позируют, сидя за столиком в кафе. В кадре Надя умиротворенно улыбается, а Владимир позирует с нахмуренным лицом.

Его лицо, когда он узнал, что у тебя первый день 🤓, - написала Дорофеева.

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скриншот

Подписчики обыграли шутку Нади, но переиначили ее на свой манер:

Первый день беременности 😂❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Позитив из "Время и стекло" похвастался новым имиджем.

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Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес, семейная пара
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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Когда она рассказала, что видела его забавы с неграми...
гость  (аноним)  02.02.2020, 16:49
Оценка:  0
гость
Когда он узнал, что она ждет ребенка от кого-то из 10 негров, которые пустили ее по кругу.
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