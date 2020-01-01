Артистка выставила фото в прыжке и удивила Сеть.

"Уж очень странно": Фото Лободы в купальнике раскритиковали в Сети instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая сейчас отдыхает на океаническом курорте, снова засветила фигуру в купальнике. В Инстаграм артистка добавила снимок в черном бикини на фоне песчаного пляжа. Лобода стоит чуть неровно с неестественно запрокинутой на бок головой. В описании к фото она отметила, что фото сделано в прыжке.

Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды😬

#впрыжке

#какойтыскучныйИнеСпортивный )), - написала Ло.

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В комментариях, кроме похвал фигуры артистки, пользователи Сети отметили, что поза звезды выглядит уж очень странно:

Как контуженая 🤦‍♀️. Извините...., - написали в Сети.

Кроме того, звезду потроллили за прошлые фото, на которых фолловеры заметили фотошоп:

Ну хоть тут без шестых пальцев и невидимых людей😂😂😂, - пошутили подписчики.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода умилила Сеть снимком с двумя дочерьми.

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