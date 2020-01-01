Девушка стала моделью на показе Жана Грицфельдта.

Экс-ВИА гра Кожевникова засветилась на подиуме в необычном наряде instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" 26-летняя Анастасия Кожевникова попробовала себя в роли модели на показе украинского модельера Жана Грицфельдта, который принимает участие в Ukrainian fashion week. Настя прошла по подиуму в длинном сером пальто из необычной "экологической" коллекции дизайнера. Все наряды нового показа выполнены из переработанных тканей и украшены изображениями вымирающих животных, а сама коллекция посвящена климатическим изменениям и проблемам мировой экологии.

Дефиле прошло в телестудии Савика Шустера "Свобода слова". Фото появились в Сети, в том числе, на страничке журнала Viva. Кроме Кожевниковой, на показе появились такие знаменитости, как, Катя Осадчая, Даша Трегубова, Kadnay, Анна Буткевич и другие.

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Ранее мы писали, что Анастасия Кожевникова выставила фото в стиле 1960-х.

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