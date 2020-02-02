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"Просто загляденье": Потап и Каменских очаровали кадрами из Мексики

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В Сеть выложили видео о том, как звездная пара весело проводит время на отдыхе.

"Просто загляденье": Потап и Каменских очаровали кадрами из Мексики
instagram.com/kamenskux/

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Звездные супруги певица Настя Каменских и продюсер, рэпер Алексей Потапенко очаровали Сеть умилительными кадрами с отдыха в Мексике. В Инстаграм, на страничке фан-клуба супругов, появилось видео, на котором Потап и Настя проводят время вдвоем. В кадре они катаются на великах, плавают в бассейне и загорают, положив друг на друга ноги. А одним из самых умилительных моментов ролика - стало "кормление" друг друга  с вилочки.

Хорошего дня 😍 такое вот милое видео к вам в ленту💓, - написали под роликом.

Пользователи Сети отметили, что ролик получился очаровательным, а на звездных супругов можно любоваться вечно:

Просто загляденье, - написали в Сети.

скриншот

Ранее мы писали, что Сеть возмутили поцелуи Потапа и Каменских. 

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Теги: Потап, Алексей Потапенко, Настя Каменских
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Источник: IVONA bigmir)net

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