"Просто загляденье": Потап и Каменских очаровали кадрами из Мексики
Читай также: "Супер парочка": Потап и Настя насмешили подписчиков забавным видео
Звездные супруги певица Настя Каменских и продюсер, рэпер Алексей Потапенко очаровали Сеть умилительными кадрами с отдыха в Мексике. В Инстаграм, на страничке фан-клуба супругов, появилось видео, на котором Потап и Настя проводят время вдвоем. В кадре они катаются на великах, плавают в бассейне и загорают, положив друг на друга ноги. А одним из самых умилительных моментов ролика - стало "кормление" друг друга с вилочки.
Хорошего дня 😍 такое вот милое видео к вам в ленту💓, - написали под роликом.
Пользователи Сети отметили, что ролик получился очаровательным, а на звездных супругов можно любоваться вечно:
Просто загляденье, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Сеть возмутили поцелуи Потапа и Каменских.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил