Ирина Билык очаровала Сеть новым фото 4-летнего сына
Популярная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык поделилась в соцсети новым снимком сына Табриза от брака с российский продюсером и фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.
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Так, на своей странице в Инстаграм исполнительница решила похвастаться талантом сына. Звезда опубликовала кадр, где 4-летний мальчик запечатлен в шляпе фокусника.
“По-моему у нас с @aslanahmadov растёт фокусник 😂“, - написала Билык.
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Пользователи Сети остались в восторге от новой фотографии Табриза. “Мальчик очаровашка“, “Табриз невероятный“, “Это Вы фокусники, коль у Вас такой замечательный мальчуган“, “Няшечка растет“, “Мальчик Чудо!!!“, “Растет красавчик на радость маме!“, “Такой большой уже! Как время летит.....хорошенький! Мамина нежность, папина гордость!“, - пишут в комментариях.
Ранее Ирина Билык восхитила черно-белой фотосессией с сыном Табризом.
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