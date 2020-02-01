Ирина Билык очаровала Сеть новым фото 4-летнего сына

Украинская певица опубликовала забавный снимок Табриза.

Популярная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык поделилась в соцсети новым снимком сына Табриза от брака с российский продюсером и фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

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Так, на своей странице в Инстаграм исполнительница решила похвастаться талантом сына. Звезда опубликовала кадр, где 4-летний мальчик запечатлен в шляпе фокусника.

“По-моему у нас с @aslanahmadov растёт фокусник 😂“, - написала Билык.

Скриншот

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Пользователи Сети остались в восторге от новой фотографии Табриза. “Мальчик очаровашка“, “Табриз невероятный“, “Это Вы фокусники, коль у Вас такой замечательный мальчуган“, “Няшечка растет“, “Мальчик Чудо!!!“, “Растет красавчик на радость маме!“, “Такой большой уже! Как время летит.....хорошенький! Мамина нежность, папина гордость!“, - пишут в комментариях.

Ранее Ирина Билык восхитила черно-белой фотосессией с сыном Табризом.

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