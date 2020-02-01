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Ирина Билык очаровала Сеть новым фото 4-летнего сына

Комментариев: 5
Украинская певица опубликовала забавный снимок Табриза.
Ирина Билык очаровала Сеть новым фото 4-летнего сына
Ирина Билык очаровала Сеть новым фото 4-летнего сына
instagram.com/bilyk_iryna

Популярная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык поделилась в соцсети новым снимком сына Табриза от брака с российский продюсером и фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

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Так, на своей странице в Инстаграм исполнительница решила похвастаться талантом сына. Звезда опубликовала кадр, где 4-летний мальчик запечатлен в шляпе фокусника.

“По-моему у нас с @aslanahmadov растёт фокусник 😂“, - написала Билык.

Скриншот

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Пользователи Сети остались в восторге от новой фотографии Табриза. “Мальчик очаровашка“, “Табриз невероятный“, “Это Вы фокусники, коль у Вас такой замечательный мальчуган“, “Няшечка растет“, “Мальчик Чудо!!!“, “Растет красавчик на радость маме!“, “Такой большой уже! Как время летит.....хорошенький! Мамина нежность, папина гордость!“, - пишут в комментариях.

Ранее Ирина Билык восхитила черно-белой фотосессией с сыном Табризом.

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  01.02.2020, 20:33
Оценка:  0
гость
pусский (аноним) 01.02.2020, 18:39 Из всего, тобою "нaкaляканoгo", понятно только одно - ты ещё тот "салоед"
гость  (аноним)  01.02.2020, 18:59
Оценка:  0
гость
Ира, тебе "мыться", мыться, мыться. И не отмоешься. И детей не привлекай.
pусский  (аноним)  01.02.2020, 18:39
Оценка:  0
pусский
Да педик этот Толька Штирлиц, никто ему не верит... Вы, дорогие салоеды, лучше готовьтесь к земле и учите Камасутру - выяснилось, что Зеленский знает всё о любви и сексе с 2009, вас ждут непростые времена! Как минимум, ваши жопы заложат в ломбард.
гость  (аноним)  01.02.2020, 18:04
Оценка:  0
гость
А вот и видос, как дальние родственнички Табриза, сирийские мучачос, замесили в говно кацапских выблядков:
https://t.me/a_shtirli tz/3883

Слава сирийским мучачосам! Красавчеги!
гость  (аноним)  01.02.2020, 17:56
Оценка:  0
гость
Яка вона страшна
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