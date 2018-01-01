Ники Минаж появилась на публике в наряде украинского бренда - фото

Американская рэперша примеряла костюм украинского бренда TTSWTRS.

Всемирно известная американская рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж похвасталась новым стильным образом. Звезда примеряла наряд от украинских дизайнеров.

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Так, на странице певицы в Инстаграм появились фото, где она позирует в обтягивающем сером костюме от бренда TTSWTRS. Наряд состоит из боди и леггинсов. На костюме можно увидеть надписи на французском языке и изображение женского тела.

Эпатажный образ Минаж дополнила белыми босоножками, маленькой прозрачной сумкой с розовыми украшениями и ярким макияжем.

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Напомним, ранее Ники Минаж впервые показала обручальное кольцо за 1,1 миллион долларов.

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