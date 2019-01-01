Тина Кароль снялась в эффектной фотосессии с бабочками

Украинская певица порадовала фанов новыми фото в соцсети.

Украинская исполнительница, новая судья Нацотбора на “Евровидение 2020“ и тренер проекта “Голос країни“ Тина Кароль восхитила кадрами с новой фотосессии.

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На странице знаменитости в Инстаграм появилось несколько снимков, где она позирует в вязаном платье черного цвета. Волосы и руки артистки украшают бабочки, а на лице у нее нюдовый макияж.

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Поклонникам Кароль понравился ее новый образ. Они оставили множество комментариев под публикациями.

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“Приручила даже бабочек“, “Что-то в этом фото есть магическое и таинственное“, “Волшебница наших сердец!“, “Богиня“, “Невероятно“, “Дуже магічно. Чудово виглядаєте, Тіно“, “Красота“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как сын отреагировал на слухи о ее романе с Баланом.

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