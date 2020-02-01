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"Глаз не оторвать": Анна Кошмал похвасталась эффектной фотосессией

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Актриса поделилась в соцсети результатами новой фотосъемки.
"Глаз не оторвать": Анна Кошмал похвасталась эффектной фотосессией
"Глаз не оторвать": Анна Кошмал похвасталась эффектной фотосессией
instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса театра и кино, звезда сериалов “Сваты“, “Село на мільйон“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал похвасталась стильной фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько кадров, где она позирует в разных образах в комнате с белыми стенами. Так, на одном из кадров Анна запечатлена в светлом платье на тонких бретелях.

На втором фото она предстала в спортивном топе белого цвета, кожаной куртке и белых штанах. Еще на одном снимке Кошмал была одета в бежевый топ, белую рубашку и брюки белого цвета.

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Подписчики 25-летней знаменитости осыпали ее комплиментами в комментариях под фото. “Вишукана яка)“, “Какая красивая, сама на себя не похожа;)“, “Такая женственная“, “КАКАЯЯЯ КРАСИВАЯ И НЕЖНАААЯЯЯ“, “Ти просто неймовірна“, “Глаз не оторвать, ты волшебная“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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BROKER666    01.02.2020, 12:32
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BROKER666
как стиральная доска - ж0па меньше кулака
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