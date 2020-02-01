Обнаженная Ольга Фреймут показала постельное фото
Украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут решила эффектно анонсировать выход новой книги своего издательства SNOWDROP.
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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фотографию, где она позирует обнаженной в постели. В описании к черно-белому кадру Фреймут рассказала, что ее издательство выпустило книгу Брайана Фагана и Нади Дуррани “Чем мы занимались в постели“.
“Моє видавництво радо презентує книгу Браяна Фаґана та Наді Дуррані “Чим ми займалися в ліжку“❤️🥂“, - сообщила Ольга.
Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.
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