Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Обнаженная Ольга Фреймут показала постельное фото

Комментариев: 1
Ведущая запостила в соцсети интимное фото.
Обнаженная Ольга Фреймут показала постельное фото
Обнаженная Ольга Фреймут показала постельное фото
instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут решила эффектно анонсировать выход новой книги своего издательства SNOWDROP.

Читай также: Ольга Фреймут восхитила черно-белой фотосессией

Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фотографию, где она позирует обнаженной в постели. В описании к черно-белому кадру Фреймут рассказала, что ее издательство выпустило книгу Брайана Фагана и Нади Дуррани “Чем мы занимались в постели“.

“Моє видавництво радо презентує книгу Браяна Фаґана та Наді Дуррані “Чим ми займалися в ліжку“❤️🥂“, - сообщила Ольга.

скриншот

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Ольга Фреймут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
romanenkoyg    01.02.2020, 12:13
Оценка:  +1
romanenkoyg
С такими бабами я подумываю стать геем
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь