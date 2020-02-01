Обнаженная Ольга Фреймут показала постельное фото

Ведущая запостила в соцсети интимное фото.

Украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут решила эффектно анонсировать выход новой книги своего издательства SNOWDROP.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фотографию, где она позирует обнаженной в постели. В описании к черно-белому кадру Фреймут рассказала, что ее издательство выпустило книгу Брайана Фагана и Нади Дуррани “Чем мы занимались в постели“.

“Моє видавництво радо презентує книгу Браяна Фаґана та Наді Дуррані “Чим ми займалися в ліжку“❤️🥂“, - сообщила Ольга.

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Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

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