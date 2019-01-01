Дева Кассель снялась в фотосессии для Dolce & Gabbana.

Дочь Беллуччи и Касселя поразила красотой в нежной фотосессии instagram.com/deva_cassellucci

Дочь итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель приняла участие в рекламной компании всемирно известного бренда Dolce & Gabbana.

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15-летняя девочка, которая стала лицом аромата Dolce Shine, снялась в нежной фотосессии на побережье Амальфи. На снимках Дева позировала в белом кружевном платье. В руках она держала огромный букет полевых цветов. Результатами фотосъемки юная модель поделилась на своей странице в Инстаграм.

instagram.com/deva_cassellucci

instagram.com/deva_cassellucci

instagram.com/deva_cassellucci

instagram.com/deva_cassellucci

Отметим, что Венсан Кассель и Моника Беллуччи состояли в браке в 1999-2013 годах. Кроме Девы, бывшие супруги воспитывают еще одну дочь, 9-летнюю Леони.

Ранее Моника Беллуччи показала, как изменился ее стиль за 16 лет.

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