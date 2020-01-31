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Женский портал
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"Женщина с двумя детьми всегда права": Николай Тищенко высказался о разводе Остапчука

Комментариев: 9
Украинский депутат прокомментировал пост Остапчука в соцсети.
"Женщина с двумя детьми всегда права": Николай Тищенко высказался о разводе Остапчука
"Женщина с двумя детьми всегда права": Николай Тищенко высказался о разводе Остапчука
instagram.com/nikolaytyshchenko

В среду, 29 января, бывшая супруга ведущего “Евровидения 2017“ Владимира Остапчука, Елена Войченко назвала истинную причину развода. В программе “Зірковий шлях“ она призналась, что устала от многочисленных измен мужа.

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Позже Остапчук опубликовал в соцсетях пост, где заявил, что даст откровенное интервью об отношениях с Войченко программе “Світське життя“.

В комментариях под публикацией на официальной странице в Facebook Остапчука своим мнением поделился украинский депутат, ресторатор и ведущий Николай Тищенко.

“Мужчина который думает, что подумают другие, обречён на новые и новые слухи... Живи, твори, люби (старинная Кельтская мудрость) P.s помни женщина с двумя детьми всегда права...“, - написал политик.

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Напомним, ранее Остапчук признался, часто ли проводит время с детьми после развода.

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Теги: Владимир Остапчук, Елена Войченко, Николай Тищенко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (9)
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pусский  (аноним)  31.01.2020, 21:43
Оценка:  0
pусский
Писдец творится в вашей Хохляндии, только в 2019 полмиллиона хахлов в Россию перебежало (официальные данные ФМС), куда же вы прёте из счастливой Страны Майдаунов? Думаю, в 2020 будем пускать только баб, а то засерете всю Россию.
гость  (аноним)  31.01.2020, 19:44
Оценка:  0
гость
Козлоеб высказался о козлоебе...
гость  (аноним)  31.01.2020, 19:28
Оценка:  0
гость
pусский 31.01.2020, 17:50 "Хуёво у вас в Украине, у нас в РФ лучше!"

Хуёво-хуёво!
Поэтом у девиз, для кацаполюбов и кацапоебов - "Чемодан, вокзал, запоребрик" - актуален, как никогда!
гость  (аноним)  31.01.2020, 19:25
Оценка:  0
гость
О-о-о!!!
Тищенко латентный Аленяка?!
гость  (аноним)  31.01.2020, 18:36
Оценка:  +1
гость
Я желаю жлобу Николаю Тищенко, чтобы его жена родила ему 2 детей и развелась с ним, отсудив все деньги.
Тищенко, чтобы ты голодранцем подох!
гость  (аноним)  31.01.2020, 18:01
Оценка:  +1
гость
Бигмир, кто ещё высказался о разводе широко известного в узких кругах Остапчука? Срочно в ленту!
pусский  (аноним)  31.01.2020, 17:50
Оценка:  0
pусский
Хуёво у вас в Украине, у нас в РФ лучше!
гость  (аноним)  31.01.2020, 17:41
Оценка:  +1
гость
Гнать нахрен такого депутатишку, долбаный балласт за мои деньги! Пусть валит обратно в свои шалманы таких депутатов травить. И этого колхозника мелкого с его кобылой мандалайской уберите из новостей. Кому нах интересно, почему они сошлись-разошлись, рагули периферийные
Коля Тищенко  (аноним)  31.01.2020, 17:34
Оценка:  -2
Коля Тищенко
Я подкаблучник, я куколд, я алень.
Я люблю жрать женское дерьмо.
Я люблю пить женскую мочу.
Женщина с двумя детьми всегда права!
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