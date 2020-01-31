Украинский депутат прокомментировал пост Остапчука в соцсети.

"Женщина с двумя детьми всегда права": Николай Тищенко высказался о разводе Остапчука instagram.com/nikolaytyshchenko

В среду, 29 января, бывшая супруга ведущего “Евровидения 2017“ Владимира Остапчука, Елена Войченко назвала истинную причину развода. В программе “Зірковий шлях“ она призналась, что устала от многочисленных измен мужа.

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Позже Остапчук опубликовал в соцсетях пост, где заявил, что даст откровенное интервью об отношениях с Войченко программе “Світське життя“.

В комментариях под публикацией на официальной странице в Facebook Остапчука своим мнением поделился украинский депутат, ресторатор и ведущий Николай Тищенко.

“Мужчина который думает, что подумают другие, обречён на новые и новые слухи... Живи, твори, люби (старинная Кельтская мудрость) P.s помни женщина с двумя детьми всегда права...“, - написал политик.

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Напомним, ранее Остапчук признался, часто ли проводит время с детьми после развода.

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