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Как две капли: В Сети нашли двойника Меган Маркл - фото

Комментариев: 3
Американка Акиша Лэнд поразила сходством с герцогиней Сассекской.
Как две капли: В Сети нашли двойника Меган Маркл - фото
Как две капли: В Сети нашли двойника Меган Маркл - фото
Getty Images

Пользователи Сети нашли в Инстаграм женщину, которая очень похожа на бывшую актрису и супругу британского принца Гарри Меган Маркл.

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39-летняя американка Акиша Лэнд создала страницу для своей дочери Грейсон. После того, как Акиша опубликовала в аккаунте несколько семейных фото, она стала настоящей звездой Интернета. Ведь многие пользователи отметили ее сходство с герцогиней Сассекской.

Лэнд признается, что к ней часто на улице подходят люди и говорят, что она “двойник“ Меган Маркл. Кроме того, друзья и родственники американки также считают ее копией знаменитости. Женщина заявляет, что ей льстит сравнение с герцогиней, однако она сама не видит сходства. 

Ранее сообщалось, что бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь.

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Теги: двойник, Меган Маркл
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  31.01.2020, 16:05
Оценка:  0
pусский
А я что, мне насрать на ниггеров! Я пёрнул, бля!
эксперд  (аноним)  31.01.2020, 15:51
Оценка:  +1
эксперд
Она на рууссского похожа, который здесь любит коментировать больше чем на герцогиню.
i-aliinka    31.01.2020, 15:01
Оценка:  +1
i-aliinka
как гвоздь на панихиду!
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