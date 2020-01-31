Как две капли: В Сети нашли двойника Меган Маркл - фото

Американка Акиша Лэнд поразила сходством с герцогиней Сассекской.

Пользователи Сети нашли в Инстаграм женщину, которая очень похожа на бывшую актрису и супругу британского принца Гарри Меган Маркл.

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39-летняя американка Акиша Лэнд создала страницу для своей дочери Грейсон. После того, как Акиша опубликовала в аккаунте несколько семейных фото, она стала настоящей звездой Интернета. Ведь многие пользователи отметили ее сходство с герцогиней Сассекской.

Лэнд признается, что к ней часто на улице подходят люди и говорят, что она “двойник“ Меган Маркл. Кроме того, друзья и родственники американки также считают ее копией знаменитости. Женщина заявляет, что ей льстит сравнение с герцогиней, однако она сама не видит сходства.

Ранее сообщалось, что бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь.

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