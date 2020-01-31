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"Допрыгался ты Вова": Гвоздева вмешалась в конфликт Остапчука и его экс-супруги

Комментариев: 2
Партнерша Остапчука по "Танцах со звездами" раскритиковала его новый пост о бывшей жене.
"Допрыгался ты Вова": Гвоздева вмешалась в конфликт Остапчука и его экс-супруги
"Допрыгался ты Вова": Гвоздева вмешалась в конфликт Остапчука и его экс-супруги
instagram.com/vova_ostapchuk

В среду, 29 января, бывшая жена ведущего, шоумена и актера Владимира Остапчука, Елена Войченко рассекретила причину развода. В программе “Зірковий шлях“ она заявила, что устала от многочисленных измен супруга.

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На следующий день Остапчук опубликовал в Инстаграм пост, в котором заявил, что вскоре в эфире программы “Світське життя“ выйдет его откровенное интервью об отношениях с Войченко. Публикация артиста собрала множество комментариев.

На конфликт Остапчука и Войченко остро отреагировала и партнерша Владимира по шоу “Танцы со звездами 2019“ Илона Гвоздева. Хореограф заявила, что ведущий в очередной раз решил себя распиарить.

“И тут ты решил распиарить себя !!! Ну ты и шоумен, конечно !!! Да ты, Вова, человек-говно года, а не шоумен года! Есть, есть такой кубок, забири его себе“, - написала Гвоздева.

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Кроме того, танцовщица разместила архивное фото с Остапчуком на своей странице в Инстаграм. Снимок Илона дополнила гневной подписью: “Допрыгался ты Вова!“.

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Напомним, ранее Остапчук признался, часто ли проводит время с детьми после развода.

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Теги: Владимир Остапчук, Елена Войченко, Илона Гвоздева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  31.01.2020, 14:32
Оценка:  0
pусский
Он выеб Гвоздеву и не заплатил!
гость  (аноним)  31.01.2020, 14:30
Оценка:  0
гость
Вчера ехал синий с работы и обрыгался в метро. Тип меня на Позняках давай хватать,вытягивать. Я уебал его чикушкой по башне, и с ноги 4 раза добавил в ебасосину.тип в отключке. Щас стремно
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