Настя Каменских опубликовала еще один кадр из Мексики и нарвалась на критику.

"Нет натуральности": В Сети раскритиковали новое фото Каменских в бикини instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица, супруга рэпера Потапа Настя Каменских (NK) поделилась в соцсети новой фотографией с отдыха в Мексике.

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На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок, где она позирует в черном бикини и солнцезащитных очках. Свои волосы Настя заплела в африканские косички.

“Настроение дня: скучаю за летом“, - подписала кадр Каменских.

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Новое фото знаменитости раскритиковали в Сети. Многие подписчики певицы отметили в комментариях, что звезда слишком часто пользуется фотошопом. Кроме того, был выбран неудачный ракурс снимка. А некоторым пользователям Инстаграм и вовсе надоели пляжные снимки Каменских.

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“Безумно красива Анастасия, но фотошоп лишний, нет натуральности“, “Почему так тушевки много“, “ЗБ уже она! Кроме купальника больше не с чем фоткаться“, “Ракурс не тот....“, “Очень безобразное фото“, “Пляжные фотки все время с какого-то странного ракурса... Ноги кажутся объёмными слишком“, “Неудачное фото) Извините)“, “Не естественно как-то“, “Что то фото не очень(“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Настя Каменских выпустила зажигательный латиноамериканский трек “Miami“.

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