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14-летняя дочь Поляковой показала взрослое фото в купальнике

Комментариев: 7
Маша Полякова снялась в бикини у бассейна.
14-летняя дочь Поляковой показала взрослое фото в купальнике
14-летняя дочь Поляковой показала взрослое фото в купальнике
instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой, Мария Полякова продолжает радовать подписчиков новыми публикациями. 

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14-летняя девочка, которая мечтает стать моделью, поделилась в соцсети очередным “взрослым“ фото. На своей странице в Instagram Маша опубликовала несколько снимков, где она запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках возле бассейна. Полякова-младшая продемонстрировала оголенные ягодицы на камеру.

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Подписчики Маши принялись активно комментировать ее откровенные снимки. 

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“Машенька ты великолепна!“, “Топовая фотка“, “14 лет......“, “Боже яка краса“, “Фигурка супер“, “Вся у Маму!!! Шок та Блиск;)“, “Порно актриса якась“, “Машенька, ты не жопу свети, а ошибки в своем тексте исправляй“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Оля Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе.

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Теги: Маша Полякова, Оля Полякова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (8)
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Осталось 600 символов
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Украінець    31.01.2020, 14:44
Оценка:  0
Украінець
Гарна дивчина, яб її виібав
Маша Полякова  (аноним)  31.01.2020, 14:41
Оценка:  0
Маша Полякова
Я красивая и буду жить в Омерике а вы все нищиброды и мне завидуите!
гость  (аноним)  31.01.2020, 14:40
Оценка:  +3
гость
швабра обоссаная2
pусский  (аноним)  31.01.2020, 14:30
Оценка:  +3
pусский
Короста, бля!
гость  (аноним)  31.01.2020, 13:13
Оценка:  +3
гость
Фу, уродина с толстой целлюлитной жопой!
гость  (аноним)  31.01.2020, 12:47
Оценка:  +4
гость
В жoпу мамин фалос уже вставляет.
гость  (аноним)  31.01.2020, 12:38
Оценка:  +5
гость
Тупое лицо. Фигура дерьмо.
Василий*Петросян    31.01.2020, 12:09
Оценка:  +5
Василий*Петросян
дочь вся в маму, такая же блядинa
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