14-летняя дочь Поляковой показала взрослое фото в купальнике

Маша Полякова снялась в бикини у бассейна.

Старшая дочь популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой, Мария Полякова продолжает радовать подписчиков новыми публикациями.

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14-летняя девочка, которая мечтает стать моделью, поделилась в соцсети очередным “взрослым“ фото. На своей странице в Instagram Маша опубликовала несколько снимков, где она запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках возле бассейна. Полякова-младшая продемонстрировала оголенные ягодицы на камеру.

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Подписчики Маши принялись активно комментировать ее откровенные снимки.

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“Машенька ты великолепна!“, “Топовая фотка“, “14 лет......“, “Боже яка краса“, “Фигурка супер“, “Вся у Маму!!! Шок та Блиск;)“, “Порно актриса якась“, “Машенька, ты не жопу свети, а ошибки в своем тексте исправляй“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Оля Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе.

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