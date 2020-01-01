Надя Дорофеева похвасталась новой прической: Как сейчас выглядит певица

Солистка группы "Время и Стекло" поменяла цвет волос.

Участница мегапопулярного дуэта “Время и Стекло“, украинская исполнительница Надя Дорофеева поделилась с подписчиками результатами очередного эксперимента с имиджем.

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На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала фотографию, где она запечатлена в стильном черном худи и с новой прической. Дорофеева перекрасила волосы в более темный цвет и сделала укладку утюжком.

“Новая я“, - лаконично подписала фото на английском языке певица.

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Пользователи Сети принялись активно комментировать новый образ исполнительницы.

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“Как всегда, огонь. Волосы нереальные“, “Такая красивая укладка“, “На Билли Айлиш похожа“, “Тебе так идёт эта прическа“, “Новый образ тебе к лицу“, “Очень красивая“, “Богиня!“, “Очень круто“, “Как всегда, шикарная“, - пишут подписчики Дорофеевой.

Напомним, ранее Дантес рассказал о дорогом подарке для Дорофеевой.

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