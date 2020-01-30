Екатерина Лукьяшко будет вести передачу об украинской богеме .

Участница "Зважених і щасливих" стала ведущей на украинском канале instagram.com/caramellcheesecake

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Участница 9 сезона проекта “Зважені та щасливі“ Екатерина Лукьяшко, которая похудела на 43 кг., стала ведущей нового проекта на ТРК “Киев“ под названием “Светские хроники. Уикэнд“. Об этом написали на странице телеканала, кроме того сама Катя сделала пост в Инстаграм, добавив фото с “фирменным“ микрофоном ТРК.

Здесь крутые новости пидьехали✨ Совсем скоро ваша хорошая знакомая Катя станет ведущей на телеканале “Киев“ 💚 Самое интересное впереди💫, - написала Екатерина.

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Из трейлера, который Катя также выложила в соцсети, понятно, что в субботней программе ведущая будет общаться с представителями украинской богемы. Также трейлер намекает на то, что настроение передачи будет веселым и даже немного шуточным.

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К слову, Катя Лукьяшко по образованию культуролог и журналист, она закончила Киевский национальный университет культуры и искусств, а также Национальный авиационный университет. Девушка уже успела поработать в нескольких СМИ, а также окончить первую в Украине школу моделей плюс-сайз Big Beauty. Несколько лет Катя снималась в рекламе и клипах.

Программа “Светские хроники. Уикэнд“ будет выходить по субботам в вечернем эфире.

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