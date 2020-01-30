Тропическая ночь: MARUV устроила откровенную фотосессию на Бали
Читай также: Больше 2 миллионов: MARUV сообщила, что именно украли из ее машины
Эпатажная украинская певица Анна Корсун (MARUV) устроила жаркую фотосессию во время отдыха на индонезийском острове Бали. В Инстаграм артистка добавила серию снимков, на которых позирует в купальнике и полупрозрачном комбидрессе. В кадре MARUV принимает соблазнительные позы на фоне ночных пейзажей.
Тропическая ночь на Бали, - подписала снимки Анна.
Пока неясно, что вдохновило Анну на такую горячую фотосессию - отдых с мужем Александром Корсуном или новый проект, который, мы, возможно, увидим в скором времени.
Ранее мы писали, что MARUV показала горячие фото в купальнике.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил