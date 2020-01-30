Артистка позировала в пикантном наряде на фоне океанических пейзажей .

Тропическая ночь: MARUV устроила откровенную фотосессию на Бали instagram.com/maruvofficial/

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Эпатажная украинская певица Анна Корсун (MARUV) устроила жаркую фотосессию во время отдыха на индонезийском острове Бали. В Инстаграм артистка добавила серию снимков, на которых позирует в купальнике и полупрозрачном комбидрессе. В кадре MARUV принимает соблазнительные позы на фоне ночных пейзажей.

Тропическая ночь на Бали, - подписала снимки Анна.

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Пока неясно, что вдохновило Анну на такую горячую фотосессию - отдых с мужем Александром Корсуном или новый проект, который, мы, возможно, увидим в скором времени.

Ранее мы писали, что MARUV показала горячие фото в купальнике.

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