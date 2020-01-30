Актриса пожаловалась в Сети, что социум негативно влияет на ее 7-летнего сына.

"Хочет стать президентом": Ксения Мишина рассказала, что заставляет ее грустить instagram.com/misha.k.ua

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Победительница шоу “Танцы со звездами“-2019, актриса театра и кино Ксения Мишина призналась, почему нервничает из-за 7-летнего сына. В Инстаграм звезда опубликовала эмоциональный пост, в котором призналась, что на Платона, который растет без отца, сильно влияют стандарты, навязываемые обществом. Актриса отметила, что мальчик считает, что главное в жизни - стать богатым - и переспросила у подписчиков, как они справляются с такими ситуациями. Пост Мишина дополнила двумя яркими фото с сыном.

Учу его духовности, интуиции, вере и дружбе с собственным Я...

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Всегда хочется в детях видеть лучшее, но к сожалению пространство и социум отчасти диктует своё и спрашивая сына, кем он хочет стать ответы таковы:

- миллиардером

- неважно, лишь бы много зарабатывать

- президентом, ведь у него куча денег и много власти ... скриншот

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Деду морозу заказываются подарки, которых у мамы даже нет )) и в деда мороза мы «верим», чтоб меня не расстроить )))

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Короче, это я все к чему !!! К первому предложению этого поста, ибо наше необъятное инфопространство и техвек даже меня, очень понимающую маму, иногда заставляют взгрустнуть ) ...

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Хотя может это все и наоборот крутые желания и аффирмации ?)))

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Как у вас дела обстоят с подобными темами?

Критика принимается только без оскорблений, в частности ребёнка, либо сразу в блок😈, - написала Мишина.

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Подписчики отметили в комментариях, что желания мальчика неплохие, а амбициозность это хорошая черта, которая поможет ему в будущем.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала роман с Остапчуком.

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