Владимир отметил, что был шокирован интервью Елены Войченко на канале Украина, в котором она раскрыла причины развода .

"Обида и злость": Остапчук прокомментировал эмоциональное интервью бывшей жены instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук прокомментировал интервью своей экс-супруги Елены Войченко, которое она дала в программе “Кава з перцем“ на телеканале “Украина“ вчера, 29 января. В кадре Елена прокомментировала развод с Владимиром, отметив, что он “не нагулялся“ и неоднократно ей изменял. Кроме того, Елена сообщила, что сейчас Остапчук нерегулярно помогает детям и ей приходится беспокоиться обо всем самой.

В Инстаграм Владимир написал длинный пост, прокомментировав ситуацию и отметил, что полное интервью можно будет увидеть эксклюзивно в “Світському житті“ в эту субботу на 1plus1. Владимир уточнил, что был шокирован обвинениями супруги.

Привет, страна. ⠀

Да, я знаю, что вы думаете “а почему же он молчит“ после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. ⠀

Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео.

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Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу, - отметил Владимир.

Также Остапчук отметил, что понимает столь эмоциональный поступок Елены, поскольку, по его мнению, она до сих пор на него обижена.

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Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки.

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Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены.

Это женская обида и злость.

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Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она ещё не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг, - написал телеведущий.

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Также Владимир подчеркнул, что, как и раньше благодарит Елену за годы брака.

Я это понимаю. Но как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас и жизнь в разных странах, но самое главное - наших прекрасных детей.

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И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь.

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Нет, искренне сожалею о том, что миллионы людей впутаны в непростые отношения 2 людей, смакуют, перебирают косточки и потирают руки все хейтеры. Спасибо. А теперь милости прошу всех оставлять гнев и хейт в комментариях, - написал Остапчук.

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Ранее мы писали, что Владимир Остапчук признался, как проводит время с детьми после развода.

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