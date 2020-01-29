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"Даю возможность высказаться": Александр Педан рассказал о воспитании дочери

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Ведущий Нового канала признался, как общается с дочерью-подростком.
"Даю возможность высказаться": Александр Педан рассказал о воспитании дочери
"Даю возможность высказаться": Александр Педан рассказал о воспитании дочери
instagram.com/pedanos

Известный украинский шоумен, блогер и ведущий Нового канала Александр Педан признался, что часто получает от подписчиков в соцсетях вопросы о воспитании и общении с подростками. 

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В новой публикации в Инстаграм артист решил рассказать об отношениях со своей 15-летней дочерью Лерой. По словам Педана, он и Лера являются настоящими друзьями. Они обожают вместе веселиться и снимать забавные видео.

“ЯК Я ВИХОВУЮ ЛЄРУ? До мене в дірект кожен день приходить купа запитань з приводу виховання Лєри і взагалі спілкування з підлітками. Часто для людей дивно, що ми можемо разом веселитися і бути на одній хвилі. Я пишаюся тим, що ми з Лєрою @pedanlera справжні друзі. Тішуся, що вчасно почав будувати з нею стосунки і не втратив контакт, враховуючи що в її дитинстві активно будував кар‘єру. Тепер розумію, як це важливо, що не пропустив цей момент!“, - написал ведущий.

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Кроме того, Педан заявил, что всегда дает дочери возможность высказаться и уважает ее мнение. Также артист признался, что Лера берет с него пример. В прошлом году девочка даже получила сертификат дайвера, чтобы вместе с папой заниматься этим видом подводного плавания.

“У нас багато спільних тем, тому що я намагаюся поважати її думку і завжди даю можливість висловитися. Дуже хочу, щоб вона знала, що несе відповідальність за свої дії. Єдине правило в нас у сім’ї, яке проговорювали з Лєрою, це НЕ ОБМАНЮВАТИ одне одного. Решту ми завжди можемо вирішити разом. Ось такий короткий, але на мою думку, влучний потік свідомості“, - написал Александр.

Как подтверждение своих слов, Педан опубликовал новый забавный ролик с дочерью, где они танцуют макарену.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯК Я ВИХОВУЮ ЛЄРУ? До мене в дірект кожен день приходить купа запитань з приводу виховання Лєри і взагалі спілкування з підлітками. Часто для людей дивно, що ми можемо разом веселитися і бути на одній хвилі. Я пишаюся тим, що ми з Лєрою @pedanlera справжні друзі. Тішуся, що вчасно почав будувати з нею стосунки і не втратив контакт, враховуючи що в її дитинстві активно будував кар‘єру. Тепер розумію, як це важливо, що не пропустив цей момент! У нас багато спільних уподобань (по Tik Tok це видно). Я тягнуся до неї і ми знімаємо разом відео, а вона бере з мене приклад. Минулого року донька навіть отримала сертифікат дайвера, щоб їздити разом зі мною та кайфувати від того, від чого кайфую я. Оце така гармонія. У нас багато спільних тем, тому що я намагаюся поважати її думку і завжди даю можливість висловитися. Дуже хочу, щоб вона знала, що несе відповідальність за свої дії. Єдине правило в нас у сім’ї, яке проговорювали з Лєрою, це НЕ ОБМАНЮВАТИ одне одного. Решту ми завжди можемо вирішити разом. Ось такий короткий, але на мою думку, влучний потік свідомості. У мене в підписниках багато батьків підлітків. Діліться секретами - як виховуєте своїх дітей? Які труднощі виникають? Як вирішуєте? Будемо корисні одне одному 😉

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

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Теги: Александр Педан
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Источник: Ivona bigmir)net,

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