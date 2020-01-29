"Даю возможность высказаться": Александр Педан рассказал о воспитании дочери

Известный украинский шоумен, блогер и ведущий Нового канала Александр Педан признался, что часто получает от подписчиков в соцсетях вопросы о воспитании и общении с подростками.

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В новой публикации в Инстаграм артист решил рассказать об отношениях со своей 15-летней дочерью Лерой. По словам Педана, он и Лера являются настоящими друзьями. Они обожают вместе веселиться и снимать забавные видео.

“ЯК Я ВИХОВУЮ ЛЄРУ? До мене в дірект кожен день приходить купа запитань з приводу виховання Лєри і взагалі спілкування з підлітками. Часто для людей дивно, що ми можемо разом веселитися і бути на одній хвилі. Я пишаюся тим, що ми з Лєрою @pedanlera справжні друзі. Тішуся, що вчасно почав будувати з нею стосунки і не втратив контакт, враховуючи що в її дитинстві активно будував кар‘єру. Тепер розумію, як це важливо, що не пропустив цей момент!“, - написал ведущий.