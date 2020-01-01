Тренер "Танцев со звездами" выставила серию фото с отдыха в Доминикане .

"Классные": Илона Гвоздева очаровала сеть семейными фото с курорта instagram.com/ilonagvozdeva

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Тренер танцевального проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, которая в 9 сезоне была партнершей телеведущего Владимира Остапчука, умилила Сеть новыми семейными кадрами с отдыха в Доминикане. К слову, о разводе Остапчука стало известно как раз в период репетиций танцев с Гвоздевой - потому публика стала активно приписывать им роман. Однако, Илона опровергала подобные слухи, отмечая, что счастлива в браке. Это утверждение подтвердили и новые фото - на них хореограф с супругом и дочкой буквально светятся счастьем.

Пока все обсуждают коронавирус, я не могу не выставить наши фото с отдыха, это было чудесное время, будто другая жизнь, где ты только наслаждаешься природой,океаном и семьей!

Спасибо @anna_dominicana за эту сказку) - написала Илона.

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Подписчики Илоны отметили, что фото очень красивые и назвали молодую семью "классными", "очень милыми и вдохновляющими".

Ранее мы писали, что Илона Гвоздева снялась в откровенной фотосессии.

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