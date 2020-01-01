"Оскар 2020": Билли Айлиш выступит на церемонии награждения

Триумфаторка "Грэмми 2020" примет участие в церемонии вручения "Оскара 2020".

Известная американская исполнительница Билли Айлиш, которая на днях получила пять наград “Грэмми 2020“, появится на сцене кинопремии “Оскар 2020“.

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18-летняя артистка выступит на церемонии вручения, которая состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.

В публикации отмечается, что Билли готовит “специальное представление“. Однако, других деталей выступления ни организаторы “Оскара 2020“, ни сама Айлиш не раскрывают.

“Вы готовы? Билли Айлиш выйдет на сцену Оскара для специального выступления!“, - говорится в сообщении.

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Список всех номинантов премии “Оскар 2020“ можно посмотреть здесь.

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