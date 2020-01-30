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Копия папы: Тодоренко и Топалов показали подросшего сына

Комментариев: 4
Телеведущая выставила кадр из семейной фотосессии для журнала .

Копия папы: Тодоренко и Топалов показали подросшего сына
Копия папы: Тодоренко и Топалов показали подросшего сына
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко и ее супруг российский музыкант Влад Топалов показали подросшего сына Майкла. В Инстаграм пара выставила кадр недавней фотосессии для журнала Ok. Малыш сидит в белой рубашке с большой брошью на руках у мамы. Влад Топалов наклонился к сыну и умилительно на него смотрит.

#myFamily - моя крепость
Дай Бог, всем такого счастья 🙏🏻
@vladtopalovofficial, - подписала фото Регина. 

скриншот

Подписчики написали в комментариях, что семейство Топаловых смотрится очаровательно и что Майкл очень похож на Влада.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко засветилась в купальнике на Бали.

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Теги: Регина Тодоренко, дети звезд, Влад Топалов
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.01.2020, 17:55
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гость
pусский 30.01.2020, 16:56 "Россия улучшает генетику своих окраинных территорий"

Гы-гы-гы-гы-ы-ы -ы-ы!!!
Китайцы уже по всему Зауралью!
Даджики, чечены, якуты под мавзолеем нужду справляют!
pусский  (аноним)  30.01.2020, 16:56
Оценка:  0
pусский
Не жалея сил, Россия улучшает генетику своих окраинных территорий! Слава великой России!
гость  (аноним)  30.01.2020, 16:14
Оценка:  0
гость
Кацапы, идите накуй со своим говном!
Нам насрать на то, что там у вас за поребриком! Скоты еб...ные
bimba08    30.01.2020, 15:34
Оценка:  0
bimba08
Тодоренко и Топалов показали копию папы.
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