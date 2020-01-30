Копия папы: Тодоренко и Топалов показали подросшего сына
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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко и ее супруг российский музыкант Влад Топалов показали подросшего сына Майкла. В Инстаграм пара выставила кадр недавней фотосессии для журнала Ok. Малыш сидит в белой рубашке с большой брошью на руках у мамы. Влад Топалов наклонился к сыну и умилительно на него смотрит.
#myFamily - моя крепость
Дай Бог, всем такого счастья 🙏🏻
@vladtopalovofficial, - подписала фото Регина.
Подписчики написали в комментариях, что семейство Топаловых смотрится очаровательно и что Майкл очень похож на Влада.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко засветилась в купальнике на Бали.
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