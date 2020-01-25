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Дочери Ольги Сумской поделились трогательным семейным видео

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Антонина Паперная поделилась семейным роликом с младшей сестрой Анной Борисюк.
Дочери Ольги Сумской поделились трогательным семейным видео
Дочери Ольги Сумской поделились трогательным семейным видео
instagram.com/olgasumska

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая недавно объявила о второй беременности, поделилась с подписчиками милым роликом с младшей сестрой Анной Борисюк.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя Тоня опубликовала короткое видео, где она и 18-летняя Анна нежно прижимаются к друг другу. В описании к публикации Паперная разместила эмоджи в виде сердечка. Судя по указанной геолокации сестры вместе посетили Третяковскую галерею.

Отметим, что сейчас Антонина живет в России, где строит актерскую карьеру, а также воспитывает дочь от брака с российским актером Владимиров Яглычом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Напомним, ранее Ольга Сумская прокомментировала вторую беременность дочери.

 

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Теги: Антонина Паперная, Анна Борисюк, Ольга Сумская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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