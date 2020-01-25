Дочери Ольги Сумской поделились трогательным семейным видео

Антонина Паперная поделилась семейным роликом с младшей сестрой Анной Борисюк.

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая недавно объявила о второй беременности, поделилась с подписчиками милым роликом с младшей сестрой Анной Борисюк.

Читай также: Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото

На своей странице в Инстаграм 29-летняя Тоня опубликовала короткое видео, где она и 18-летняя Анна нежно прижимаются к друг другу. В описании к публикации Паперная разместила эмоджи в виде сердечка. Судя по указанной геолокации сестры вместе посетили Третяковскую галерею.

Отметим, что сейчас Антонина живет в России, где строит актерскую карьеру, а также воспитывает дочь от брака с российским актером Владимиров Яглычом.

Напомним, ранее Ольга Сумская прокомментировала вторую беременность дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​