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Звезда "Гарри Поттера" претендует на главную роль в новых "Пиратах Карибского моря" - СМИ

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Эмма Уотсон пробуется на роль героини перезагрузки культовой франшизы о пиратах.

Звезда
Звезда "Гарри Поттера" сыграет главную роль в новых "Пиратах Карибского моря" - СМИ
instagram.com/emmawatson

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Британская актриса 29-летняя Эмма Уотсон, которая прославилась ролью Гермионы в серии картин о волшебнике Гарри Поттере, может появится в перезапуске культовой франшизы “Пираты Карибского моря“. Об этом пишет “Прямий“ со ссылкой на We Got This Covered.

Журналисты сообщают что Уотсон является одной из двух претенденток на главную женскую роль в киноистории о пиратах.

instagram.com/emmawatson

Конкуренткой Эммы стала 32-летняя шотландская актриса Карен Гиллан, которая известна по роли Небулы в картинах киновселенной Marvel. 

Ранее сообщалось, что харизматичного Джека Воробья снова воплотит Джонни Депп, однако руководители Disney решили не возвращать его в перезагрузку картины.

К слову, новые “Пираты“ еще на этапе подготовки претерпели множество изменений. Так, изначально сценарий к ленте должны были писать авторы “Дэдпула“ Ретт Риз и Пол Верник, но они покинули проект из-за творческих размолвок. В последствии созданием сценария занялся создатель сериала “Чернобыль“ Крейг Мейзин, а режиссером выступил Хоакин Роннинг, работавший над пятой частью “Пиратов“.

Дата выхода перезапуска “Пиратов“ пока не известна.

instagram.com/emmawatson

Ранее мы писали, что в США нашли двойника Эммы Уотсон.

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Теги: Эмма Уотсон, Пираты Карибского моря, Джонни Депп
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Источник: IVONA bigmir)net

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