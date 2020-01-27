Бейонсе появилась на публике в декольтированном платье от David Koma.

Платье как у Тины?: Американская звезда повторила образ Кароль на "Голосе" instagram.com/_fantina

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Фан-клуб певицы Тины Кароль, которая 25 января отпраздновала свое 35-летие, заметил сходство стильного платья артистки с нарядом американской суперзвезды Бейонсе. Речь идет о соблазнительном платье в бельевом стиле от английского бренда David Koma, в котором Кароль появилась в первых эпизодах вокального шоу "Голос страны"-10.

Бежевое платье усыпано пайетками, оно облегает фигуру Кароль и подчеркивает ее пышную грудь. На странице фан-клуба в Инстаграм появился коллаж из двух фото - на одном из которых Тина позирует в этом наряде, а на втором фото в похожем платье позирует Бейонсе.

К слову, представители фан-клуба определили, что Кароль появилась в этом платье на публике несколько ранее американской суперзвезды.

Стоит отметить, что наряд Бейонсе несколько длиннее и на фигуре американской звезды он смотрится совершенно по-другому.

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Ранее мы писали, как прошел 2 эпизод "Голоса страны"-10.

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