"Близко общаться со мной опасно": Ирина Билык заговорила о мести бывшим

Певица рассказала, как запугивала бывших возлюбленных.

В откровенном интервью программе “Ранок з Україною“ известная украинская артистка Ирина Билык презентовала новый клип “Красная помада“ и рассказала, какие планы мести придумывает для своих бывших.

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Представляя премьеру клипа, по сценарию которого главная героиня мстит бывшим за обиды, певица рассказала, какой расправы можно ожидать от неё самой.

“Клип о том, как я бы хотела расправиться со своими прошлыми возлюбленными. Но я дружу с ними всеми: с Димкой, с Димкой, хотела сказать, что с Генкой, Сережкой... – смеясь, комментирует артистка. – Конечно, хотелось бы кому-то отомстить, кстати, я сказала правду! Но не уверена, что у меня это получится – я очень добрый человек“.

Несмотря на такие слова, певица призналась – она человек, от которого можно ожидать чего угодно:

“Скажу откровенно – я действительно умею это делать. Поэтому близко общаться со мной опасно. Но тот, кто меня действительно любит, получает удовольствие и от любви, и от мести“.

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Ведущие утреннего шоу отметили, что в клипе Ирина показала несколько методов расправы, на что артистка откровенно ответила – имеет собственный способ запугивания бывших.

“На самом деле, в жизни я всегда придумываю такую ​​историю: “Смотри, осторожно! У меня есть кольцо с ядом, если ты будешь себя не так хорошо вести, я подброшу тебе это в бокальчик шампанского“. И сразу все становятся просто шелковые. Уже не могут ничего сказать, только немножко дрожат, боятся. Но это, скажем так, мой план и от него отступать не надо, но только в том случае, когда понадобится“, – призналась Ирина Билык.

Ранее Ирина Билык восхитила черно-белой фотосессией с сыном Табризом.

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