Гимнастка отправилась проводить мастер-классы в Токио.

На модной улице: Анна Ризатдинова очаровала сеть снимками из Токио instagram.com/anna_rizatdinova/

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Олимпийская чемпионка гимнастка Анна Ризатдинова после участия в проекте “Танцы со звездами“ стала настоящей любимицей публики. После того, как Анна ярко засветилась в проекте, она уже успела стать лицом рекламной кампании украшений, а также украсить календарь мужского журнала XXL. Еще бы, у девушки шикарная фигура и море обаяния - и она с удовольствием демонстрирует то и другой, добавляя фото и видео в соцсетях.

Так, недавно Анна покорила Сеть снимком в закрытом серебристом купальнике - в горячем чане на фоне гор.

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Теперь же девушка отправилась проводить мастер-классы в Токио - и выкладывает в Инстаграм более “спокойные“ фото, которые тоже привлекают внимание подписчиков, поскольку выглядит Анна на них великолепно. Так, Ризатдинова снялась на одной из улиц Токио, которая славится модными бутиками. Анна позирует в куртке цвета металлик и черных брюках. Кроме того, знаменитость добавила фото, снятое в цветочном магазине.

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Скриншот

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Напомним, что Анна была главной фавориткой “Танцев со звездами“ и проиграла в суперфинале актрисе театра и кино Ксении Мишиной.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова появилась в яркой фотосессии в стиле 1980-х.

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