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Горячее некуда: Ратаковски устроила фотосессию в эротическом белье

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Модель показала жаркие фото в комплекте собственного бренда.

Горячее некуда: Ратаковски устроила фотосессию в эротическом белье
Горячее некуда: Ратаковски устроила фотосессию в эротическом белье
instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая недавно стала дизайнером белья и купальников, снова ярко прорекламировала свою продукцию. В Инстаграм эпатажная красотка выставила фото в откровенном белье из черного кружева. В центре внимания оказываются спина и ягодицы девушки. В кадре также появляется вторая модель, которая одета в более закрытый комплект. 

Скриншот

Позже Эмили решила еще раз напомнить, что новая коллекция белья ее бренда вскоре появится в продаже - и выставила в Сеть еще одно пикантное фото. Снимок состоит из двух частей - на одной Ратаковски позирует в кожаной "косухе", а на втором фото в кадре оказывается грудь модели в прозрачном бюстгальтере.

Скриншот

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер снялась в мокром полупрозрачном наряде.

 

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Теги: Эмили Ратаковски, фото в белье, коллекция белья
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Источник: IVONA bigmir)net

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