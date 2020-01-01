Дан Балан похвастался стильной черно-белой фотосессией

Тренер проекта "Голос країни-10" поделился новыми кадрами в соцсети.

Всемирно известный молдавский певец, один из тренеров украинского вокального шоу “Голос країни-10“ Дан Балан порадовал поклонников новой фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм исполнитель поделился черно-белыми кадрами. На снимках Дан представил два стильные образа. На доном из фото знаменитость позировал в черном вязаном свитере. Еще на двух снимках он запечатлен в джинсовой рубашке. При этом Балан немного оголил грудь.

“Жду когда-нибудь, когда океан и небо... Покроют землю темно-синим... Ренессанс закончился и мне интересно - Должен ли я всегда быть прежним?“, - загадочно подписал одно из фото артист.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как сын отреагировал на слухи о ее романе с Баланом.

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