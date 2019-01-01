Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова показала постельное фото

Певица запостила пикантное фото и поделилась забавной студенческой историей.

Украинская исполнительница, которая в 2013-2018 годах была солисткой группы “ВИА Гра“, Анастасия Кожевникова поделилась с подписчиками пикантной фотографией.

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Так, на странице звезды в Инстаграм появился снимок, где она позирует обнаженной и без макияжа в постели. В описанию к свежему кадру 26-летняя Кожевникова рассказала забавную историю, которая случилась с ней в студенческие годы. Певица вспомнила, как однажды проспала свой первый экзамен.

“Вспомнила свой первый экзамен в университете, который я проспала🙈 Открыв глаза, как сумасшедшая, побежала в университет! К моему счастью, преподаватель была женщина, и увидев меня, она улыбнулась и сказала: “Девушкам нужно хорошо высыпаться!“, и разрешила сдать экзамен“, - поделилась Анастасия.

Скриншот

Напомним, ранее Анастасия Кожевникова разоткровенничалась о личном в песне “Вселенная“.

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