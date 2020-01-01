Певица выставила несколько новых фото из Мексики и очаровала Сеть.

Бомба!: Похудевшая Каменских засветилась в наряде с очень глубоким декольте instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских, которая отдыхает с мужем продюсером, рэпером Потапом в Мексике, похоже, очень вдохновилась местной культурой - и продолжает использовать в нарядах ее элементы. Так, в Инстаграм звезда добавила несколько новых фото, на которых засветилась в экстравагантном наряде с броскими украшениями и прической. Настя позирует в черном топе на тонких бретельках, с глубоким декольте и белой накидке с вышитым орнаментом. Образ дополнили крупные серьги и украшение на шею, а также прическа-коса, декорированная шнурками и кольцами.

К слову, за время отдыха Каменских заметно похудела - и ее наряд подчеркнул красивые руки и плечи звезды.

В описании к фото Настя поинтересовалась у подписчиков, какой из двух снимков им понравился больше.

Скриншот

Скриншот

Фолловеры отметили, что оба фото "горячи", а Настя выглядит просто "бомбезно".

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