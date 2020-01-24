Известная певица поразила фанов растяжкой.

Вот это гибкость: 51-летняя Селин Дион села на шпагат instagram.com/celinedion

Популярная канадская исполнительница, победительница “Евровидения“ в 1988 году Селин Дион продолжает восхищать своей физической формой. На этот раз артистка похвасталась отличной растяжкой.

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На своей странице в Инстаграм 51-летняя Дион опубликовала короткое видео, в котором продемонстрировала, как она садится на шпагат. В ролике Селин появилась в белом гольфе и спортивных штанах черного цвета. Перед камерой звезда позировала без макияжа.

“Растягивание в выходные, как .... 😉🧘🏼‍♀️ - Команда Селин“, - подписала публикацию исполнительница.

Ранее сообщалось, что Селин Дион озвучила последнее желание мужа.

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