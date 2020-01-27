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"Так выглядит счастье": Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми

Комментариев: 1
Певица Светлана Лобода запостила семейное фото.
"Так выглядит счастье": Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми
"Так выглядит счастье": Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода умилила Сеть новой фотографией подросших дочерей.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала семейный кадр, где она держит на руках годовалую Тильду, а в этот момент 8-летняя Евангелина целует малышку в губы. 

“Безусловная любовь“, - лаконично подписала снимок Светлана.

Скриншот

Подписчикам певицы понравился ее свежий семейный кадр. Многие отметили, что фото получилось трогательным. 

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“Очень милое фото“, “Обожаю этих трёх малышек. Бесконечно люблю“, “Какая классная и тёплая фотография“, “Какая вы на кадре красивая“, “Так выглядит счастье“, “Очень нежное фото. мама и детки-что может быть прекрасней“, “Через это фото можно почувствовать любовь...“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что ведущий “Орел и решка“ забавно потроллил творчество Лободы.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
АК-74  (аноним)  27.01.2020, 11:29
Оценка:  +1
АК-74
Придет время, и несколько сотен предателей родины, пророссийских прихвостней будут вздернуты на виселице. А я буду ходить и поправлять вас, чтоб ровно и красиво висели, потому что я эстет, и в этом будет истинное наслаждение.
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