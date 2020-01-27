"Так выглядит счастье": Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми

Певица Светлана Лобода запостила семейное фото.

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода умилила Сеть новой фотографией подросших дочерей.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала семейный кадр, где она держит на руках годовалую Тильду, а в этот момент 8-летняя Евангелина целует малышку в губы.

“Безусловная любовь“, - лаконично подписала снимок Светлана.

Скриншот

Подписчикам певицы понравился ее свежий семейный кадр. Многие отметили, что фото получилось трогательным.

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“Очень милое фото“, “Обожаю этих трёх малышек. Бесконечно люблю“, “Какая классная и тёплая фотография“, “Какая вы на кадре красивая“, “Так выглядит счастье“, “Очень нежное фото. мама и детки-что может быть прекрасней“, “Через это фото можно почувствовать любовь...“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что ведущий “Орел и решка“ забавно потроллил творчество Лободы.

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