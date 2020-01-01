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Пикантно: Миллиардерша Кайли Дженнер снялась в мокром наряде instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша в мире, 22-летняя модель, дизайнер и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась пикантным фото в мокром полупрозрачном наряде. В Инстаграм Кайли добавила снимок, на котором позирует, лежа посреди “альпийской горки“ с цветами и бабочками в длинном белом платье.

Влажный наряд Кайли выглядит довольно пикантно, поскольку позволяет рассмотреть пикантные места красотки. Таким горячим снимком девушка напомнила, что совсем скоро ее бренд косметики Kylie Cosmetics представит новую коллекцию, посвященную маленькой дочери Кайли - Сторми.

Счастливое воскресенье коллекция Сторми запускается всего за 6 дней! я не могу дождаться, чтобы отпраздновать с моим ребенком сегодня ⚡️, - написала Кайли.

Пикантно: Миллиардерша Кайли Дженнер снялась в мокром наряде Скриншот

Снимок за несколько часов набрал около 5,7 млн. лайков.

В коллекцию Stormi вошли новые палетки, лайнеры и помады, а упаковка украшена бабочками. Продукты из коллекции появятся в продаже 1 февраля.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер удивила фанатов объемными ягодицами.

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