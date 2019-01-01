Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения

Первая леди призналась президенту в любви.

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский празднует свое 42-летие. Елена Зеленская трогательно поздравила супруга с днем рождения, признавшись ему в любви на своей странице в Инстаграм.

Настоящий мужчина - тот, с которым к плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и “бабочек“ внутри, - написала первая леди в своем аккаунте.

В посте она поделилась совместным снимком с мужем и поблагодарила любимого мужа за каждое мгновение, проведенное рядом с ним.

Напомним, что Владимир и Елена поженились в 2003 году. Елена младше Владимира всего на 12 дней - первая леди отметит 42-летие 6 февраля.

Ранее Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой в Азербайджане.

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