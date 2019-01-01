Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения

Комментариев: 0
Первая леди призналась президенту в любви.
Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения
Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения
ivona.bigmir)net

Читай также: Никита Добрынин и Даша Квиткова обратились к участнику нового сезона “Холостяка“

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский празднует свое 42-летие. Елена Зеленская трогательно поздравила супруга с днем рождения, признавшись ему в любви на своей странице в Инстаграм.

Настоящий мужчина - тот, с которым к плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и “бабочек“ внутри, - написала первая леди в своем аккаунте.

В посте она поделилась совместным снимком с мужем и поблагодарила любимого мужа за каждое мгновение, проведенное рядом с ним.

Напомним, что Владимир и Елена поженились в 2003 году. Елена младше Владимира всего на 12 дней - первая леди отметит 42-летие 6 февраля.

Ранее Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой в Азербайджане.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь