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Белое облегающее: Вера Брежнева очаровала Сеть дерзким образом

Комментариев: 1
Артистка добавила соблазнительный снимок в белом комбидрессе .

Белое облегающее: Вера Брежнева очаровала Сеть дерзким образом
Белое облегающее: Вера Брежнева очаровала Сеть дерзким образом
instagram.com/ververa/

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Певица Вера Брежнева, которая частенько радует поклонников стильными look-ами в пикантных нарядах, покорила Сеть новым фото. В Инстаграм артистка показала, как позирует в белом комбидрессе, лежа на белом параллелепипеде. Звезда подтягивает к себе согнутую ногу и, отклонившись назад, томно смотрит в камеру. Соблазнительный образ дополнили полураскрытые губы и небрежно распущенные волосы. 

Что? Пятница?🤪, - подписала артистка. 

Скриншот

Фолловеры наделали комплиментов снимку Брежневой. Комментарий оставил и украинский продюсер, рэпер Потап - он пошутил по поводу откровенного наряда Веры: Подтвержденный
"Белое не одевать,обтягивающее не носить😜 looking gooood🙌".

Скриншот

Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой отпраздновала Новый год с бойфрендом.  

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Теги: вера брежнева, наряды звезд, белье
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  24.01.2020, 15:01
Оценка:  0
pусский
Фууу, бля, бабка загнулась, и хyйли теперь? Никто нормальный не захочет ебaть в такую старую пизду, только долбоёб Меладзе, да и тот ебёт её через задний вход! Правда есть правда, бля!
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