Артистка добавила соблазнительный снимок в белом комбидрессе .

Белое облегающее: Вера Брежнева очаровала Сеть дерзким образом instagram.com/ververa/

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Певица Вера Брежнева, которая частенько радует поклонников стильными look-ами в пикантных нарядах, покорила Сеть новым фото. В Инстаграм артистка показала, как позирует в белом комбидрессе, лежа на белом параллелепипеде. Звезда подтягивает к себе согнутую ногу и, отклонившись назад, томно смотрит в камеру. Соблазнительный образ дополнили полураскрытые губы и небрежно распущенные волосы.

Что? Пятница?🤪, - подписала артистка.

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Фолловеры наделали комплиментов снимку Брежневой. Комментарий оставил и украинский продюсер, рэпер Потап - он пошутил по поводу откровенного наряда Веры: Подтвержденный

"Белое не одевать,обтягивающее не носить😜 looking gooood🙌".

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Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой отпраздновала Новый год с бойфрендом.

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