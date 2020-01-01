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Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото

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Актриса очаровала Сеть снимками, сделанными перед сном, - подписчики заметили, что фото постановочные .

Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото
Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото
instagram.com/olgasumska
 

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Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская очаровала Сеть серией пикантных фото, сделанных в постели. 53-летняя звезда - одна из тех женщин, которые ежедневно доказывают, что возраст - это просто дата в паспорте, и он не в состоянии испортить красоту женщины или ослабить ее сексуальность. Так, на черно-белых фото, которые Сумская добавила в Инстаграм, она выглядит просто потрясающе. Ольга позирует с распущенными волосами, поднеся руки к лицу. Образ дополняет выразительный макияж с акцентом на глаза. 

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Goodnight🌝, - подписала снимки Сумская.


Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото
Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото
Скриншот

Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото
Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото
Скриншот

Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото
Вас годы не трогают: Сумская очаровала Сеть постельными фото
Скриншот

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Подписчики прокомментировали фото звезды, отметив, что Ольгу годы буквально обходят стороной. Некоторые фолловеры заметили, что сумская позирует с ярким макияжем и уточнили, снимает ли звезда его на ночь. Ольга ответила, что мейкап, конечно же, смывает - из чего можем сделать вывод, что яркие фото были постановочными. Также поклонники звезды отметили, что Ольга на фото похожа на одну из героинь турецкого сериала "Великолепный век".

  • Ей можно ,она прекрасна и без макияжа 😉
  • Почему Вы на 1 фото похожи на Сафие_султан? 🔥
  • Вас годы не берут👏😍😂
  • Оля,Оля-юная душа❤️
  • Какая грация и нежность, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская прокомментировала вторую беременность дочери.

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Теги: Ольга Сумская, постель, театр
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Источник: IVONA bigmir)net

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