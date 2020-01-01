"Какая крутая!": Соня Плакидюк примеряла образ мексиканки

Эксперт проекта "Топ-модель по-украински" похвасталась эффектным образом.

Эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ и одна из самых известных украинских фэшн-фотографов Соня Плакидюк порадовала поклонников новым образом.

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Так, на странице звезды в Инстаграм появился кадр, где она предстала в образе соблазнительной мексиканской девушки. На снимке Соня запечатлена в черном платье с прозрачными вставками и глубоким декольте, короткой белой рубашке и и черных ботильонах на шпильке и с открытым носком.

Свой образ звезда дополнила украшениями для волос в виде красных цветов и серьгами-кольцами. На фото Плакидюк одной рукой делает щелчок, а другой поддерживает платье.

“Настроение: манить пальчиком“, - подписала кадр фотограф.

Скриншот

Пользователи Сети принялись активно обсуждать новый снимок знаменитости. Многим подписчикам Сони понравился ее образ, но были и те, кто назвал фото неудачным.

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“Неуклюже получилось...Руку с щелчком выше нужно, это добавит вам роста, и ногу ближе“, “Один из самых крутых Ваших образов в сезоне!“, “Вав, ви фантастична люблю вас!!!!“, “Гламурна Кармен“, “Очень этот образ крутой получился, ля бомбита“, “Вауууууу образ шик“, “Какая вы крутая!“, “Вы такая красивая“, - пишут в комментариях.

Ранее Соня Плакидюк рассказала о недавней операции на глазах.

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