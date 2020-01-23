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"Много страсти и много крови": Алина Гросу напугала фанов новой публикацией

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Певица запостила короткое видео, где она запечатлена с окровавленным лицом.
"Много страсти и много крови": Алина Гросу напугала фанов новой публикацией
"Много страсти и много крови": Алина Гросу напугала фанов новой публикацией
instagram.com/alina_grosu

Украинская исполнительница и актриса Алина Гросу удивила пользователей Сети новой публикацией. Звезда анонсировала выход новой песни и клипа.

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Так, на своей странице в Instagram звезда запостила короткое видео, где у нее испачканное кровью лицо. В описании к ролику Алина заявила, что в предстоящем клипе покажет новую сторону себя.

“Ребят, простите что пропала😘 Готовим для вас 💣💣💣 Вчера отсняли клип на новую, ещё не вышедшую песню... много страсти...много крови...и новая сторона меня 😌“, - поделилась Гросу.

Ранее Алина Гросу засветила пышные формы в откровенном боди.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivоna bigmir)net

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