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Все напоказ: Белла Хадид выставила фото в прозрачном наряде

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Супермодель прогулялась по подиуму в платье-сетке.

Все напоказ: Белла Хадид выставила фото в прозрачном наряде
Все напоказ: Белла Хадид выставила фото в прозрачном наряде
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения блеснула фигурой в пикантном наряде. В Инстаграм девушка выставила несколько эффектных фото в полностью прозрачном наряде. Так, в кадре Белла позирует в платье-сетке, украшенном аппликацией. Кроме того модель показала, как прошлась в этом платье по подиуму - впереди наряд также украшен аппликациями и полностью просвечивается ниже бедра. Заканчивается платье длинной белой юбкой. 

Скриншот

Скриншот

 

Скриншот

Подписчики супермодели оставили к фото восторженные комментарии, похвалив фигуру девушки. 

Ранее мы писали, что Беллу Хадид признали самой красивой знаменитостью.

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Теги: Белла Хадид, супермодель, пикантные фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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