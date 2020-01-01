Супермодель прогулялась по подиуму в платье-сетке.

Все напоказ: Белла Хадид выставила фото в прозрачном наряде instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения блеснула фигурой в пикантном наряде. В Инстаграм девушка выставила несколько эффектных фото в полностью прозрачном наряде. Так, в кадре Белла позирует в платье-сетке, украшенном аппликацией. Кроме того модель показала, как прошлась в этом платье по подиуму - впереди наряд также украшен аппликациями и полностью просвечивается ниже бедра. Заканчивается платье длинной белой юбкой.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Подписчики супермодели оставили к фото восторженные комментарии, похвалив фигуру девушки.

Ранее мы писали, что Беллу Хадид признали самой красивой знаменитостью.

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