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Катя Осадчая похвасталась стильным образом и загорелыми ногами

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Ведущая "Світського життя" приступила к работе после отдыха за границей.
Катя Осадчая похвасталась стильным образом и загорелыми ногами
Катя Осадчая похвасталась стильным образом и загорелыми ногами
instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая, звезда программы “Світське життя“ и супруга актера и ведущего Юрия Горбунова, Катя Осадчая похвасталась стильным образом.

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Звезда приступила к съемкам нового выпуска передачи после зимних каникул за границей. На официальной странице Осадчей в Инстаграм появилось несколько фото, где она позирует в бархатном платье красного цвета. Высокий разрез до бедра оголил загорелые ноги ведущей. Свой образ Катя дополнила серебристыми босоножками, серьгами и украшением в волосах. 

“Робочий марафон так стрімко розпочався, що про відпуску нагадують тільки залишки засмаги 😂 Але попереду багато цікавого і скоро прем‘єра нового сезону Світського життя“, - написала знаменитость.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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