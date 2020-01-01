Катя Осадчая похвасталась стильным образом и загорелыми ногами

Ведущая "Світського життя" приступила к работе после отдыха за границей.

Украинская телеведущая, звезда программы “Світське життя“ и супруга актера и ведущего Юрия Горбунова, Катя Осадчая похвасталась стильным образом.

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Звезда приступила к съемкам нового выпуска передачи после зимних каникул за границей. На официальной странице Осадчей в Инстаграм появилось несколько фото, где она позирует в бархатном платье красного цвета. Высокий разрез до бедра оголил загорелые ноги ведущей. Свой образ Катя дополнила серебристыми босоножками, серьгами и украшением в волосах.

“Робочий марафон так стрімко розпочався, що про відпуску нагадують тільки залишки засмаги 😂 Але попереду багато цікавого і скоро прем‘єра нового сезону Світського життя“, - написала знаменитость.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей.

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