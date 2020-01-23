Певец Алексей Завгородний перекрасил волосы.

Позитив из группы "Время и Стекло" похвастался новым имиджем - фото instagram.com/vremyaisteklo

Участник популярного украинского дуэта “Время и Стекло“ Алексей Завгородний, которого все знают по сценическому имени Позитив, решил в начале года поменять имидж.

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Так, на официальной странице группы в Инстаграм появилось короткое видео, где певец с новым цветом волос подмигивает на камеру. Артист перекрасился в блондина.

“Новый год - новый я“, - говорится в описании к ролику.

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Поклонники Позитива принялись активно комментировать его новую прическу. “Оооочень красивый...“, “Огонь“, “Просто идеальный“,“Лёша стал принцеской, но ооочень красивый“, “Какой он красивый. Ему так идёт“, “Красунчик“, - пишут в комментариях.

Ранее MOZGI, Время и Стекло и Мишель Андраде выпустили рождественский трек “20s“.

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