Светская львица Ким Кардашьян похвасталась семейным завтраком.

Вся семья в сборе: Ким Кардашьян запостила утреннее фото с мужем и детьми instagram.com/kimkardashian

Известная американская модель, бизнесвумен, звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашьян очаровала подписчиков новой семейной фотографией.

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На своей странице в Instagram знаменитость решила показать, как проходит ее утро. Так, в аккаунте Кардашьян появилось фото, где она вместе с мужем, рэпером Канье Уэстом и четырьмя детьми позирует за столом с завтраком.

6-летняя Норт и 3-летний Сейнт стоят возле звездной мамы. Годовалая Чикаго сидит на стуле, а 7-месячный Псалм запечатлен на столе в колыбели-шезлонге.

“Утреннее безумие“, – подписала снимок Ким Кардашьян.

Скриншот

Напомним, ранее Ким Кардашьян появилась на обложке глянца в образе Элизабет Тейлор.

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