Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вся семья в сборе: Ким Кардашьян запостила утреннее фото с мужем и детьми

Комментариев: 1
Светская львица Ким Кардашьян похвасталась семейным завтраком.
Вся семья в сборе: Ким Кардашьян запостила утреннее фото с мужем и детьми
Вся семья в сборе: Ким Кардашьян запостила утреннее фото с мужем и детьми
instagram.com/kimkardashian

Известная американская модель, бизнесвумен, звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашьян очаровала подписчиков новой семейной фотографией.

Читай также: Ким Кардашьян в юности: Как выглядела знаменитость до популярности

На своей странице в Instagram знаменитость решила показать, как проходит ее утро. Так, в аккаунте Кардашьян появилось фото, где она вместе с мужем, рэпером Канье Уэстом и четырьмя детьми позирует за столом с завтраком.

6-летняя Норт и 3-летний Сейнт стоят возле звездной мамы. Годовалая Чикаго сидит на стуле, а 7-месячный Псалм запечатлен на столе в колыбели-шезлонге.

“Утреннее безумие“, – подписала снимок Ким Кардашьян.

Скриншот

Напомним, ранее Ким Кардашьян появилась на обложке глянца в образе Элизабет Тейлор.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Ким Кардашьян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  23.01.2020, 16:44
Оценка:  0
pусский
Натуральное гетто черномазых!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь