Вся семья в сборе: Ким Кардашьян запостила утреннее фото с мужем и детьми
Известная американская модель, бизнесвумен, звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашьян очаровала подписчиков новой семейной фотографией.
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На своей странице в Instagram знаменитость решила показать, как проходит ее утро. Так, в аккаунте Кардашьян появилось фото, где она вместе с мужем, рэпером Канье Уэстом и четырьмя детьми позирует за столом с завтраком.
6-летняя Норт и 3-летний Сейнт стоят возле звездной мамы. Годовалая Чикаго сидит на стуле, а 7-месячный Псалм запечатлен на столе в колыбели-шезлонге.
“Утреннее безумие“, – подписала снимок Ким Кардашьян.
Напомним, ранее Ким Кардашьян появилась на обложке глянца в образе Элизабет Тейлор.
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